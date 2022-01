Nuno Piloto é o novo adjunto do Belenenses SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No último treino antes da partida para a Madeira, o Belenenses SAD teve uma novidade no treino: Nuno Piloto, ex-médio da Académica e Olhanense, apresentou-se como reforço da equipa técnica de Franclim Carvalho, na qual será o adjunto principal. Aos 39 anos, vai ter a primeira experiência na 1ª Liga, após trabalhar nas camadas jovens da Briosa. Entretanto, César está de volta à convocatória e, com a ausência de Sithole, pode ser opção inicial.