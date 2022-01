Oficial: Tomás Ribeiro no Grasshopper até 2026

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich_offiziell)

O Grasshopper, atual 6º classificado da 1ª Liga da Suíça, acaba de oficializar a contratação de Tomás Ribeiro. O defesa central português, de 22 anos, ex-Belenenses SAD, assinou contrato até 2026."Com o Ribeiro, contratamos um defesa central jovem e dinâmico, que já tem bastante experiência numa equipa principal e estará muito confortável no nosso sistema de jogo. Estamos contentes por poder contar com ele no longo prazo", disse o diretor técnico dos suíços, o nigeriano Seyi Olofinjana.A transferência custou ao Grasshopper um milhão de euros, valor essencial para o Belenenses SAD ficar com uma situação financeira saudável nesta fase da temporada. A quantia pode ser considerada quase toda lucro para a SAD pois Tomás Ribeiro foi formado pelos azuis, que defendeu desde a época 2014/15. Representou o Belenenses desde os juvenis e depois da separação entre o clube e a SAD ficou na equipa sediada no Jamor, até se tornar capitão.Desde a temporada 2019/20, realizou 72 jogos e marcou um golo pelos azuis.No novo clube, Tomás Ribeiro vai jogar com os portugueses André Moreira e André Santos com quem já partilhara balneário no Belenenses SAD.