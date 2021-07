Pedro Nuno apto na estreia do Belenenses SAD na Liga Bwin

Pedro Nuno pode jogar pela primeira vez pelo Belenenses SAD na 1ª jornada da Liga Bwin, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. O atacante, que esta época trocou o Moreirense pelos azuis do Jamor, está totalmente recuperado de uma lesão num joelho e ontem treinou sem quaisquer limitações. Pedro Nuno já esteve no banco na Allianz Cup, em Mafra, mas não chegou a ser utilizado por Petit. A estreia pode assim acontecer a 8 de agosto, no Dragão.