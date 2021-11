Pedro Nuno e a vitória do Belensenses SAD: «Merecíamos há muito»

Foi grande a festa dos azuis, com Pedro Nuno no centro das atenções, por ter marcado o 2-1. No entanto, o avançado, eleito homem do jogo, partilhou o mérito com a equipa. “Foi um jogo de grande sofrimento, até ao fim. Este prémio é de todos pois acreditámos sempre. Merecíamos há muito esta vitória, felizmente os três pontos ficaram no Jamor... Tenho a certeza que vamos garantir a permanência”, garantiu.

Do lado do Santa Clara, João Afonso lamentou a forma como a equipa sofreu o golo perto do fim. “A essência do futebol é marcar mais golos do que sofrer, não o conseguimos. Fizemos um bom jogo. Na primeira parte faltou sermos mais objetivos mas pelo que fizemos depois do minuto 70, merecíamos outro resultado”, comentou, garantindo ainda: “Não há ordenados em atraso, está tudo em dia.”