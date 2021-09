Petit: «A melhor prenda de aniversário seria mesmo conquistar os três pontos»

Petit, treinador do Belenenses SAD, fez este domingo a antevisão à partida de segunda-feira frente ao P. Ferreira. O técnico frisou que a sua equipa tem vindo a "evoluir ao longo das semanas", mas que ainda assim espera um jogo "extremamente difícil".





"Temos vindo a crescer e a evoluir ao longo destas semanas, sabendo que do outro lado temos uma equipa com um coletivo forte, com bons princípios tanto em termos ofensivos como defensivos e que está bem orientada e bem trabalhada. Esperamos um jogo extremamente difícil, mas queremos muito a nossa primeira vitória. As vitórias trazem confiança, trazem crescimento à equipa, por isso é na base que temos trabalhado dia a dia, para evoluir e para chegar aos jogos e dar uma boa resposta, e essa resposta será trabalhar para conquistar esses três pontos"."Tínhamos três derrotas no campeonato, depois tivemos três empates, os dois últimos a ganhar por 1-0, nos últimos instantes da partida acabámos por sofrer, tanto no jogo com o Moreirense tanto no jogo contra o Gil Vicente. Um erro que nós tivemos de corrigir e analisar, que nos custou essa primeira vitória. Mas mais importante é olhar em frente, trabalhá-los, fazê-los evoluir, acreditar neste trabalho que se está a fazer e ir amanhã a P. Ferreira, sabendo que do outro lado está uma equipa forte, mas temos uma equipa com uma vontade enorme e neste momento o mais importante é trabalhar para conquistar esses três pontos e dar um salto na tabela classificativa"."A melhor prenda de aniversário seria sem dúvida os três pontos e acredito muito nisso. Vejo os jogadores confiantes, olho para o balneário e sinto muita confiança. Acredito muito nos jogadores e vejo-os com alegria e ambição para conseguir conquistar os três pontos. Era fundamental e era a melhor prenda que podia ter, sem dúvida nenhuma"."Temos o Chima, temos o Nilton, temos o próprio Chico que também já fez essa posição. Temos várias alternativas, eles trabalham nessas posições para o caso de serem chamados ou se tivermos de alterar durante o jogo alguma posição, os jogadores possam estar preparados, mas o Chima está apto"."Não acredito que a equipa do P. Ferreira vá mudar muito. O Eustáquio é um jogador com qualidade, que é importante no sistema do P. Ferreira e do seu treinador, mas estivemos a ver o jogo para a Taça da Liga com o Boavista e os princípios não mudam, é uma equipa que pressiona muito alto, que já fez três ou quatro golos na pressão alta, consegue estar mais perto da baliza, uma equipa que tem jogadores rápidos na frente, por isso esperamos um adversário difícil, mas estamos preparados".