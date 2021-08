Petit a preparar várias mexidas para o jogo com o Sporting

Petit não ficou nada satisfeito com a exibição do Belenenses SAD frente ao Marítimo e está a preparar várias alterações para o jogo de amanhã em casa do Sporting. Algumas peças vão mudar e até o sistema tático pode vir a ser diferente, com o 3x4x3 da época passada a voltar. Assim, Pedro Nuno espreita a entrada numa das alas mas esta não deverá ser a única mexida.