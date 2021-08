Petit chama Henrique Pires pela primeira vez e logo contra o Sporting

O Belenenses SAD conta com uma estreia nos convocados para o jogo deste sábado, em Alvalade. Em causa está Henrique Pires, lateral-direito que na época passada alinhou na equipa B e nos sub-23, agora com uma oportunidade de somar os primeiros na equipa principal e logo diante do campeão Sporting.

Henrique Pires foi contratado ao Amora na temporada passada, sendo que realizou cinco jogos pelos sub-23 dos azuis, enquanto somou 10 pelo Belenenses SAD B no Campeonato de Portugal. Agora foi mesmo chamado por Petit e espreita a estreia absoluta ao mais alto nível.