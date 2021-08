Petit diz que jogadores foram "anjinhos" e comenta desentendimento com Porro: «Não fizemos nada»

A análise de Petit à derrota do Belenenses SAD em casa do Sporting, por 2-0, em declarações à Sport TV.





"Não foi um jogo fácil, sabíamos do poderio do Sporting. Uma bola parada e golo sofrido logo no início e a equipa abalou e o Sporting ganhou confiança. Na primeira parte foi jogo de sentido único, na segunda tentámos corrgir nas entrámos e sofremos o segundo. O Sporting ficou confortável e nós não conseguimos criar ocasiões, também com falta de opções para a frente. Às vezes somos um pouco anjinhos em alguns pormenores, são muito jovens. Vitória justa do Sporting"Temos jogadores diferentes da época passada. O Cassierra não está e tentamos adaptar as dinâmicas que tínhamos na época passada. O Ndour tem qualidade e está a habituar-se. Passava muito por jogo interior, como fazíamos a época passada. Perdemos muitas bolas, muitas vezes em duelos ou na proteção da bola. Temos de corrigir. Disse que as dores de crescimento iam aparecer. Dois jogos foram contra candidatos, é normal demorar algum tempo. Faltam algns jogadores para dar qualidade e tranquilidade. É fazer os jogadores acreditar nos processos.""Cada vez está mais difícil ganhar jogos na Liga. Os jogadores têm de conhecer quem vão encontrar no frente a frente, têm de olhar mais para o campeonato, não basta chegar e treinar uma hora e meia.""Nem eu, nem ele fizemos nada. Ele veio falar comigo, perguntei-lhe o que queria e mais nada, levámos amarelo e mais nada."