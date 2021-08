Petit e a derrota no Dragão: «São dores de crescimento e jogos difíceis mas dão para crescer»

O Belenenses SAD não conseguiu anular o favoritismo do FC Porto e perdeu, no Dragão, em duelo da 1.ª jornada da Liga Bwin. No final da partida, Petit, treinador dos azuis, admitiu ter ficado satisfeito com a resposta dos seus jogadores, nomeadamente os mais jovens, e acredita que a equipa vai crescer.





"Uma vitória justa do FC Porto. Entrou muito bem, com grande intensidade. Tivemos dificuldades nos primeiros 30 minutos. Foi uma entrada difícil, com muita juventude e cinco estreias na 1.ª Liga. Muitos jogadores que não tinham jogado com público. São dores de crescimento, são jogos difíceis mas que dão para crescer", começou por dizer, na flash-interview, à SportTV."Conhecemos as equipas do Sérgio, têm muita intensidade e processos bem definidos. Já jogam juntos há muitos anos, já se conhecem de olhos fechados. Não era este o resultado que queríamos, mas vamos continuar a trabalhar e fazer crescer esta juventude. Há erros qu temos de corrigir. Vamos descansar e preparar o próximo jogo", acrescentou Petit."Têm trabalhado para ter oportunidade de jogar. Na pé-época jogaram contra outras equipas. Acreditamos neles e no seu crescimento. Estavam a jogar nos Sub-23, na equipa B… este é um mundo diferente e não é fácil para eles, mas deram uma boa resposta. Sabíamos que íamos encontrar um FC Porto muito forte e que não queria perder pontos. Levámos com aquele sufoco inicial mas tivemos três ou quatro situações para fazer golo""Acredito que são jogos exigentes mas vamos voltar ao ‘nosso’ campeoanto.Temos de saber jogar com a Roma, o FC Porto, o Sporting e o Benfica, mas também com o Moreirense... É bom para os jogadores crescerem, prepararem-se melhor para o futuro. Têm de crescer com estas dores, mas têm de crescer depressa.