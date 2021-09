Petit e a ida a Guimarães: «Queremos fazer um bom jogo e alcançar a primeira vitória»

O treinador do lanterna-vermelha Belenenses SAD disse este sábado que a equipa está preparada para alcançar a primeira vitória na Liga Bwin, frente ao Vitória de Guimarães, e que foi importante a chegada de reforços.

"Foi importante a chegada de alguns jogadores, que trazem mais soluções, tanto no processo ofensivo como no defensivo. Eram jogadores que já conhecíamos. Amanhã [domingo] queremos fazer um bom jogo e ter a primeira vitória, com confiança, atitude e personalidade", salientou Petit, em conferência de imprensa.

Os 'azuis', com apenas um empate em quatro partidas no principal escalão, visitam o Vitória de Guimarães, com cinco pontos, em encontro da quinta jornada, agendado para domingo, às 20:30.

Para Petit, os 15 dias de paragem não permitiram "trabalhar tudo", mas "os jogadores [reforços] são inteligentes e adaptam-se rapidamente".

As contratações de jogadores como os avançados Abel Camará e Alisson Safira ou o defesa Yohan Tavares, perto do fecho do mercado de transferências, permitem "acrescentar mais qualidade e mais competitividade" ao plantel, frisou.

Sem desvendar quantos reforços irá lançar no encontro em Guimarães, o técnico do Belenenses SAD apontou que "o mais importante é ter uma equipa equilibrada, a saber o que tem de fazer" com e sem bola.

"Sabemos que é um jogo difícil, num campo difícil, com os seus adeptos, mas estamos esperançados em fazer um bom resultado como na época passada. Temos dois sistemas com que já jogamos esta época, com três médios e dois avançados ou dois médios e três avançados. Hoje, temos mais opções, com variantes diferentes", referiu.

Sobre o adversário, que tem apenas um golo sofrido em quatro partidas na I Liga, Petit realçou que o Vitória de Guimarães tem "boas dinâmicas em termos defensivos e ofensivos", mas que a sua equipa "trabalhou a análise aos últimos jogos" dos vimaranenses.

"Vamos fazer um jogo muito competente, dentro daquilo que trabalhámos nos últimos 15 dias para poder criar perigo, ter oportunidades de golos, fazer golos e não sofrer, que é o mais importante", garantiu.

Petit salientou ainda os "processos bem definidos" do Vitória de Guimarães, com as dinâmicas "diferentes nos corredores" entre Sacko e Quaresma ou entre Rafa e Rochinha.

Com os minhotos "analisados" o treinador, de 44 anos, quer que o Belenenses SAD seja "compacto a nível defensivo" devido ao caudal ofensivo do adversário, mas que explore também "alguns espaços" na defesa contrária.

Na antevisão ao encontro, que decorreu por videoconferência, Petit revelou que convocou todo o plantel à exceção do defesa brasileiro Sandro, que jogou na sexta-feira pela equipa de sub-23, o defesa do Burquina-Faso Boni, que cumpre castigo, e o defesa sul-africano Cafu, que, após ter testado positivo ao novo coronavírus, cumpriu quarentena na África do Sul e é esperado, de regresso, este fim de semana.

Também Petit irá cumprir castigo frente ao Vitória de Guimarães e será o técnico Nuno Pereira a orientar a equipa desde o banco de suplentes.

Sobre o avançado internacional pela Costa do Marfim, Salomon Kalou, de 36 anos, antigo jogador de clubes como Chelsea, Feyenoord ou Lille, o treinador do Belenenses SAD explicou que este tem estado a trabalhar integrado no plantel e que apesar de "algum tempo parado" tem "uma qualidade diferente".

No entanto, Petit não confirmou se o atacante, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2011/2012, irá em breve ser inscrito pelos lisboetas, adiantando apenas que a Belenenses SAD está a ver "o que é melhor para o clube, para poder ter mais essa solução".

Belenenses SAD, 18.º e último classificado, com um ponto, e Vitória de Guimarães, 10.º, com cinco pontos, jogam no domingo, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para a quinta jornada da I Liga de futebol.