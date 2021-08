Petit e os duelos que "davam faísca" com Deco: «Rebentei-lhe o joelho e ele rebentou-me o pé»

A poucos dias do arranque da Liga Bwin 2021/22, Petit esteve esta quinta-feira presente no programa 'Frente a Frente', da Betway, onde recordou alguns dos melhores momentos da sua longa carreira ligada ao futebol.

Dos duelos que "davam faísca" com Deco, à alcunha de 'pitbull', destacando ainda aquela que considera ser a principal mudança que o futebol foi sofrendo com o passar dos anos, o ex-internacional abriu o livro e contou algumas das histórias que marcam a sua passagem pelo desporto-rei português.

Alimentação: a principal mudança no futebol

"O futebol mudou muito com a nutrição. Eu cuidava de mim e sabia em que dias podia comer o quê, mas podia comer feijoadas, francesinha, cabrito, consoante o dia da semana, e no dia seguinte chegava ao treino, fazia o meu trabalho e tirava tudo. Nós éramos sempre regulados pela balança e se tivéssemos passado os limites tínhamos de reduzir, ao invés de serem dois pratos era um."

Luís Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo, Deco...

"Tive a felicidade de apanhar o Ronaldo, desde os 18 até aos 24 anos, e é uma coisa totalmente diferente. Mas o Luís Figo e o Rui Costa estão sempre lá em cima. O Luís, quando eu estava apertado, davas a bola ela ficava lá redondinha. Adorei jogar com ele e com o Rui. Também adorei jogar com o Deco, que não só com bola era fantástico, mas quando a perdia dava tudo para a recuperar. Foi dos jogadores mais difíceis que marquei. Eu e ele dava faísca. Eu rebentei-lhe com o joelho e ele rebentou-me com o pé."

Troca de impressões com Pedro Emanuel ou Jorge Costa após jogos no Estádio das Antas

"Recordo que no primeiro ano de Benfica, como não tínhamos competições europeias, às vezes depois dos jogos no Norte eu ficava lá, e depois de partidas nas Antas íamos jantar ou com o Pedro Emanuel ou com o Jorge Costa, e era normal que depois do jogo trocássemos impressões sobre o que foi a partida. É isso que se leva do futebol. Às vezes os adeptos pensam que nós somos todos inimigos, mas cá fora somos companheiros, divertimo-nos, falamos e o mais importante são as amizades que levamos para o resto da vida."

Orgulho pela carreira e a relação com a comunicação social

"Estou orgulhoso pela minha carreira, mas sempre a querer conquistar algo mais na vida. Às vezes, as pessoas têm uma imagem sobre a minha maneira de trabalhar como treinador, mas quando conhecem é diferente. Hoje em dia, é preciso ser um pouco mais comercial na relação com a comunicação social e eu também não sou muito comercial."