Petit: «Falta uma 'vitoriazinha' para o clique»

Petit acredita que o jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Berço, pode marcar o início de um novo ciclo para o Belenenses SAD, que esta temporada ainda não venceu qualquer jogo oficial.





"Falta esse clique. É verdade que temos um plantel muito jovem e também houve jogos em que sofremos golos a acabar e o resultado podia ter sido outro. Mas o mais importante é focarmo-nos no nosso trabalho, respeitando sempre o adversário, claro. Falta uma 'vitoriazinha' para o clique e vamos com tudo para este jogo", afirmou o treinador dos azuis, de 45 anos, na conferência de imprensa de antevisão."Trata-se de um adversário de qualidade que tem o sonho de se mostrar na Taça de Portugal. Costuma jogar em 4x4x2 losango, com os extremos a virem para dentro, e defende com duas linhas de quatro. Mas nós temos de ser iguais a nós próprios e mostrar que melhorámos nestes últimos 15 dias.""A motivação está sempre presente. Tivemos 15 dias para trabalhar sobre o que estava menos bem, refletir e descansar. Queremos passar esta eliminatória frente a uma equipa que tem jogadores de qualidade e que querem aparecer. Mas estamos focados em nós.""Vou lançar os 11 melhores jogadores para este jogo, não haverá muitas alterações. Depois de 15 dias sem jogar queremos dar competitividade ao plantel. Melhorámos algumas situações e contra o Berço vão entrar os melhores."A seguir ao campeonato é a prova mais bonita, aquela que mais envolve os adeptos, com o convívio antes da final, por exemplo. Claro que gostaríamos de ter aqui no Jamor 40 mil pessoas. Sonhar não é proibido e vamos fazer tudo para alcançar esse sonho. Ganhar a Taça de Portugal é um dos pontos mais altos da carreira de um jogador e de um treinador.""Estes 15 dias foram importantes para libertar um pouco a cabeça dos jogadores, que não tiveram aquela rotina habitual de verem sempre as mesmas caras. Aproveitámos para trabalhar em algumas ideias que tínhamos, até com os jogadores que chegaram mais tarde. Deu para reforçar a competitividade no plantel.."O meu estado de espírito é muito bom! Ouvi tanta gente dizer que me ia embora... Falo com o presidente todos os dias e com frontalidade. A saída nunca foi tema e só conversámos sobre o que temos de melhorar. Sabíamos que o início do campeonato seria difícil mas estou motivado como no primeiro dia. Sei o que valho e sei o que este plantel nos pode dar. Só falta o tal clique."