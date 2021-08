Petit: «Há muita imaturidade na nossa equipa...»

Petit ficou resignado com a derrota diante do Marítimo, mas voltou a pedir reforços para o seu Belenenses SAD. "Cometemos erros infantis. Tínhamos trabalhado mas foi muito curto para o que queríamos em termos defensivos e ofensivos. O plantel está muito curto, precisamos de mais experiência dentro do jogo. Quando não somos uma equipa forte e agressiva torna-se difícil. A equipa tem de crescer mais e precisamos de jogadores que venham acrescentar qualidade. Estamos à espera de soluções", disse o técnico dos azuis.





"Há muita imaturidade na nossa equipa. Não conseguimos ter bola, não conseguimos criar situações de golo... Os dois golos do Marítimo são situações que tínhamos trabalhado hoje. Falta maturidade a alguns jogadores.Tentámos reagir com o golo do Ali [Ndour], na segunda parte tentámos mudar, mas piorámos com a entrada de alguns jogadores. Pensámos que iam ajudar, mas houve muita perda de bola infantil. Estas dores de crescimento tornam-se difíceis. É complicado ganhar jogos na Liga. Faltam-nos alguma experiência, o plantel é curto e faltam-nos soluções. Temos de arrepiar caminhar. Fizemos um jogo mau.Precisamos de reforços. Da época passada saíram sete jogadores, cada um deles com mais de 100 jogos na Liga. Isto vê-se. Não é preciso ser especialista em futebol para perceber que faltam aqui jogadores com capacidade e experiência para a equipa poder serenar. Assim, torna-se difícil, mas estes jogadores têm de saber que estão na Liga. Parece que é fácil chegar aqui, mas não é. Não se consegue fazer omoletes sem ovos. Estamos a 15 dias de fechar o mercado e precisamos de gente, para equilibrar a juventude que temos. Temo que fiquemos curtos para o campeonato."