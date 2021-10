Petit na antevisão do jogo com o Tondela: «Uma vitória pode dar o 'clique'»

Depois do empate fora de portas diante do Paços de Ferreira (2-2), o Belenenses SAD ainda procura o primeiro triunfo na Liga Bwin. Na conferência de antevisão do encontro deste domingo, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, diante do Tondela, o técnico Petit lembrou que os azuis tiveram "um início de campeonato difícil", mas que acredita que "com uma vitória a equipa possa dar o ‘clique’ e os jogadores possam ganhar mais confiança".





"Tivemos um início de campeonato difícil, com duas deslocações difíceis [Porto e Sporting], depois o Marítimo em casa, um jogo em que não tivemos aquilo que queríamos. Depois tivemos uma fase de crescimento. Nos últimos jogos estivemos em vantagem, mas não conseguimos segurar o resultado, tanto contra o Gil Vicente como frente ao Moreirense. Em Paços de Ferreira conseguimos empatar depois de uma desvantagem de dois golos, podíamos ter marcado o terceiro, mas são pormenores. Acredito muito que com uma vitória a equipa possa dar o ‘clique’ e os jogadores possam ganhar mais confiança, rotinas e também mais alegria.""Somos duas equipas que mexeram muito para esta época, mas o padrão está lá. Manteve-se o mesmo treinador, as mesmas ideias, que alternam muitas vezes em função do adversário. Sabemos dos jogadores que eles têm. São uma equipa que tem qualidade, com bons processos, é muito forte nas transições, tem jogadores muito rápidos na frente como o Salvador Agra, o Murillo ou o Daniel dos Anjos.""Sim, nós temos trabalhado nesse sentido. Houve jogadores que chegaram mais tarde, que se estão a conhecer, e estamos a tentar tirar o melhor partido de cada jogador para depois haver esse casamento, seja na frente, seja atrás. Mas o mais importante são que as dinâmicas possam estar lá, independentemente do esquema. Sem dúvida nenhuma que esses dois jogadores estão num bom momento, fizeram golos nos últimos jogos e esperamos amanhã dar uma boa resposta, ter o caudal ofensivo que tivemos na última meia hora em Paços de Ferreira. Esperamos conseguir os três pontos, mas sem ir com muita sede ao pote, porque o Tondela é muito forte nas transições.""É sem dúvida um jogador com qualidade, com um bom trajeto, mas sabemos que ao mais alto nível temos de estar bem preparados fisicamente. Ele neste momento ainda não se encontra pronto no que diz respeito à intensidade do jogo. Tem treinado connosco e não tem tido lesões, mas ainda não se encontra na melhor condição física para jogar um jogo em alto nível. Vamos ter esta paragem de três semanas e esperamos que depois o Sandro nos possa ajudar.""É normal que o entrosamento entre os jogadores demore algum tempo, mas no futebol não há tempo, há resultados, por isso o que nós queremos são os três pontos. Sem dúvida que o processo defensivo no ano passado estava bem organizado, mas saiu toda a defesa e o guarda-redes... Este ano temos jogadores diferentes. Tentámos ir buscar jogadores dentro daquilo que queríamos no nosso sistema de jogo.""É estranho, é diferente de estares na tua própria casa. Eu chego a minha casa e com as luzes todas apagadas consigo andar dentro de casa. Se for dormir a outra casa, tenho de ligar as luzes porque não sei onde é a casa de banho ou a cozinha. É a mesma coisa, tens de ter a tua zona de conforto, onde fazes o teu trabalho diário. Isto de andar com a casa às costas parece que vamos fazer um jogo da Liga Europa ou da Liga dos Campeões. Parece que é campo neutro e as equipas podem-se aproveitar disso, mas é o que temos e esperamos dar uma boa resposta amanhã."