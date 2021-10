Petit: «Não temos mais tempo para andar aqui nestes resultados»

O Belenenses SAD sofreu este domingo a quarta derrota em oito jogos (tem outros quatro empates), ao perder por 2-0 na receção ao Tondela. No final da partida, Petit assumiu a responsabilidade por mais um resultado negativo.





"Oito jogos, quatro derrotas, quatro empates, não era isto que queríamos. Tínhamos preparado os jogadores para este jogo. Antes do jogo sentíamos a equipa preparada, mas passados dois minutos e meio sofres um golo... O responsável é sempre o treinador, sem dúvida nenhuma, mas fomos pouco intensos, pouco audazes, mudámos o sistema para ter mais gente na frente, mas pecámos nos duelos, que são fundamentais no futebol. Os golos foram muito consentidos, mas é uma vitória justa do Tondela", começou por analisar o treinador dos azuis, em conferência de imprensa."Vamos refletir sobre o que se passou nos últimos oito jogos. O campeonato é extremamente difícil e exigente e nós não temos mais tempo para andar aqui nestes resultados", acrescentou.O treinador garantiu que sente forças para continuar no cargo. "Foi assim como jogador e foi assim como treinador nos projetos que apanhei. É claro que não é fácil esta logística. Oito jogos fora de casa, andar sempre com a casa às costas. O mais importante é saber o que fazes, trabalhas para ajudar os jogadores, para os fazer evoluir. Mas nunca serei um problema, serei sempre uma solução", justificou."Vamos falar [com o presidente do Belenenses SAD] sobre o que se passou neste início de época e ver o que o futuro dirá. Mas força tenho sempre. Estamos no início do campeonato, há uma equipa atrás de nós, há três ou quatro com uma diferença de três pontos e nada está perdido. Se fosse há cinco anos, se calhar não estava aqui a falar. Se calhar tomava outra opção. Mas hoje em dia estou mais calmo, tenho mais alguma experiência e... vamos ver", concluiu Petit.