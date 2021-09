Petit: «Pode ser que seja o 'click' para a equipa e os muitos jogadores novos que temos»

Depois do empate (2-2) frente ao Paços de Ferreira, Petit, treinador do Belenenses SAD, comentou a mudança de atitude da equipa na segunda parte que permitiu anular a vantagem de dois golos.





"O que mudou para o Belenenses SAD no jogo foi a mentalidade, depois de uma primeira parte apática, por mérito do Paços, que teve mais oportunidades e foi muito superior a nós. Estávamos avisados de que o Paços era uma equipa que pressionava bem, com quatro ou cinco golos conseguidos assim, e aos 20 minutos perdíamos por 2-0 sem termos entrado no jogo", começou por afirmar, em conferência de imprensa, o técnico dos azuis.

"Mudámos os comportamentos ao intervalo, ficámos mais perto da baliza, fizemos dois golos, numa segunda parte em que existiram oportunidades para as duas partes. No último lance da partida ainda podíamos ter marcado. Pode ser que este empate seja o 'click' para a equipa e os muitos jogadores novos que temos", acrescentou.