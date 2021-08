Petit: «Todos querem jogar bonito mas isto é feito de pontos»

O Belenenses SAD estreia-se este domingo na Liga Bwin com um autêntico teste de fogo em casa do FC Porto. Petit sabe bem o que é jogar no Dragão e garante que os azuis estão preparados... mas é preciso mostrar grande inteligência.





"O FC Porto gosta de ter bola, tem bons processos que já estão muito bem definidos e reforçou-se. No fundo, acaba por ser uma equipa à imagem da época passada. Nós vamos querer contrariar esse estilo, sabendo quando temos de pressionar ou de recuar e fechar as linhas. Espero um adversário a entrar forte para resolver cedo, por isso vamos ter de ser muito inteligentes para aguentar e depois sair para ataque e ferí-los", começou por dizer o técnico, de 44 anos, falando um pouco mais sobre essa inteligência."Hoje em dia, todas as equipas trabalham as saídas de bola e a posse, todos querem jogar bonito, mas isto é feito de pontos e amanhã vamos ter pela frente um candidato ao título. Há que saber ler o jogo e o que ele está a pedir."Petit garante que os azuis estão preparados para esta primeira batalha, mas admite que possa haver "algumas dores de crescimento". "Perdemos muitos jogadores importantes que já conheciam bem os nossos processos. Este ano temos uma defesa praticamente nova, mas não vamos fugir muito daquilo que era a nossa imagem no ano passado. Temos um plantel muito jovem e há que dar tempo aos jogadores, mas, sabendo que no futebol não há tempo, queremos dar já uma boa resposta e trazer os três pontos. Sabemos que vamos ter de sofrer, mas estamos preparados", atirou, querendo, como é claro, ver uma equipa mais goleadora do que em 2020/21."Tínhamos o Cassierra, o Miguel Cardoso e Varela que jogavam e o Chico que entrava muitas vezes, este ano temos mais opções com o Ndour, o Luís Mota e o Pedro Nuno. Queremos ser mais equilibrados. Continuar com a coesão na defesa e melhorar no ataque."Por fim, Petit falou sobre o regresso dos adeptos aos estádios e não podia estar mais satisfeito. "Trabalhamos para entrar em campo e ver aquela moldura humana. Passado um ano e meio, podemos sentir alguma estranheza, mas vai ser bom para todos", referiu, falando das diferenças que se vão sentir: "Vamos ter de falar mais alto, porque agora vai ser mais complicado eles ouvirem-me, vão ter de ser eles a comunicar entre si. Por outro lado, vai ser a primeira vez que alguns dos nossos jogadores vão jogar no Dragão com adeptos, isso pode ser bom e pode ser mau... logo se verá."