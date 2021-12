Quatro sub-23 entram em cena

O ciclo de quatro jogos em 15 dias – todos eles fora – vai obrigar Filipe Cândido a gerir o plantel com pinças e, nesse sentido, estão a trabalhar com a equipa principal quatro jogadores dos sub-23 que poderão entrar em cena. Jójó, Braima Sambú, Tomás Castro e Luís Mota já treinam com o plantel principal há algum tempo mas raramente têm sido opção, algo que poderá mudar face à exigência dos compromissos que aí vêm.Para o jogo com o Sp. Braga, Sandro, Francisco Teixeira e Rafael Camacho são baixas certas.O Belenenses SAD entregou na Liga uma adenda à proposta que o organismo vai apresentar na próxima assembleia geral (AG), na terça-feira. A Liga, já o anunciou no início do mês, quer alterar a regra relativa ao número de jogadores, para não se repetir o que aconteceu no Belenenses SAD-Benfica (0-7), com os da casa a alinharem com nove homens, entre eles dois guarda-redes, um deles como defesa.A Liga vai apresentar a proposta, saída de uma reunião com os clubes e a FPF, para nenhum jogo se disputar se as duas equipas não tiverem no mínimo 13 jogadores (um deles guarda-redes). É nessa proposta que entra a adenda apresentada pelo Belenenses SAD, que pede retroatividade desta regra. Ou seja, os azuis querem que, após a alteração da regra, a mesma passe a ser válida desde o início da Liga Bwin 2021/22. Ou seja, o jogo com o Benfica teria assim de ser repetido. Falta saber como será feita a votação da proposta do Belenenses SAD pois se não for por unanimidade, basta o Benfica votar contra para a mesma não passar.Na Lei não existe a retroatividade. Ainda assim, com este pedido o Belenenses SAD pretende provar que não queria disputar o jogo só com nove atletas.