Rafael Camacho treina sem limitações

Rafael Camacho foi a novidade na primeira sessão de treinos da semana do Belenenses SAD.





O extremo, de 21 anos, tinha saído lesionado ao intervalo do jogo com o Tondela, da 8ª jornada da Liga Bwin, e regressa agora ao lote de opções de Petit, pelo que pode assim ir a jogo frente ao Berço, no sábado, a partir das 15 horas.