Rui Pedro Soares anuncia processo crime contra delegado da Liga

Rui Pedro Soares anunciou esta segunda-feira, em declarações à CMTV, a intenção da Belenenses SAD de apresentar um processo-crime contra o Delegado da Liga do jogo com o Benfica, devido ao que foi escrito no relatório dessa partida , por considerar que aquilo que lá consta "é falso e indigno"."Esse relatório é falso, é indigno e nós vamos pôr um processo crime. O que está escrito é falso. Não corresponde à verdade. É um relatório sobre a reunião de preparação do jogo, e alude a uma reunião antes da reunião da preparação do jogo. E sobre a reunião da preparação do jogo, não diz o que lá se passou. O que diz é totalmente falso, não se passou. Uma hora antes disse que era uma vergonha e que estava indignado por ir a jogo. Disse isso na presença da polícia, bombeiros, árbitros e delegados da Liga. Agora desmintam-me! Sobre isto, na justiça vamos ver o que aconteceu. Estou a desmentir, sim. O relatório é uma mentira, é profundamente indigno. Comunicámos que não tínhamos condições para jogar. Não compete ao Belenenses SAD pedir nem decretar adiamento do jogo. Tinha de ter certeza absoluta que não estava em condições de ir a jogo", declarou o presidente dos azuis em declarações à emissora da Cofina.