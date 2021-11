Rui Pedro Soares e os casos de covid-19: «O Belenenses SAD não pediu o adiamento do jogo com o Benfica»

Rui Pedro Soares garantiu que o Belenenses SAD "não pediu o adiamento do jogo" com o Benfica. "Temos vários jogadores infetados. Neste momento não vamos repetir os testes, vamos fazer é testes PCR. O Belenenses SAD não pediu o adiamento do jogo, por isso não houve recusa nem acordo. Isso não vai acontecer. É preciso deixar claro que as únicas conversas que teriam validade eram entre mim e o presidente do Benfica. Durante o dia de ontem, estivemos em contacto mas não houve qualquer conversa sobre a possibilidade de se adiar o jogo", afirmou este sábado em conferência de imprensa.E recordou: "Na época passada o Benfica pediu o adiamento do jogo com o Nacional e três dias depois o Belenenses SAD aceitou adiar o jogo com as águias, mas não foi permitido porque o Marítimo também tinha de autorizar, uma vez que o jogo era para a Taça de Portugal"."Temos 38 jogadores inscritos e confiamos em todos eles. Portanto a decisão será inteiramente das autoridades de saúde. Vamos aguardar e iremos respeitar a decisão".Recorde-se que um surto de Covid-19 está a assolar o plantel do Belenenses SAD e suspeita-se que o contágio tenha ocorrido no balneário do jogo com o Caldas para a Taça de Portugal. O médio Cafú Phete esteve na África do Sul e foi titular no jogo referido, estando infetado pela terceira vez desde que começou a pandemia. O clube e as autoridades de saúde estão em estado de alerta, uma vez que existe a suspeita de que o jogador sul-africano possa estar infetado com a nova estirpe. "Não é uma questão de temer, mas temos de considerar a hipótese do Cafú estar infetado com a nova estirpe, uma vez que veio da África do Sul. Todos os atletas estão vacinados e neste momento estão quase todos assintomáticos", afirmou Rui Pedro Soares.Também Yaya Sithole esteve ao serviço da seleção sul-africana mas, ao contrário de Cafú Phete, não conseguirá regressar a Portugal no imediato, estando a aguardar por autorização para poder voar.