Rui Pedro Soares garante continuidade de Petit

Petit vai continuar a ser o treinador do Belenenses SAD, confirmando-se assim a notícia avançada por Record na edição desta 3.ª feira. Numa reunião com a imprensa, via zoom, Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis, confirmou a continuidade do técnico.





O presidente do Belenenses SAD apontou dois aspetos para o mau início de época dos azuis. Primeiro, o facto de a equipa não poder jogar no Jamor, algo que já poderá fazer no próximo jogo em casa, dia 31, com o Santa Clara. Segundo, a chegada tardia de reforços, com alguns a integrarem o plantel já em agosto.





"Nunca esteve sequer em cima da mesa a hipótese de Petit sair. Quem escreveu isso, não terá sido mal intencionado, mas foi absolutamente ignorante. Os que cá estão vão ter, nas próximas três semanas, todas as condições para voltarmos a ser a equipa que sempre fomos. No jogo com o Boavista, acredito que nos vamos apresentar uma equipa consistente, equilibrada e agressiva", referiu Rui Pedro Soares.O dirigente explicou que o adiamento do treino agendado para esta manhã não teve qualquer realção com uma reunião com treinador, algo que acontece regularmente: "O Petit decidiu dar folga mais a pensar no staff, que folga sempre menos um dia do que o plantel", explicou.