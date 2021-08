Rui Pedro Soares: «Moreirense foi condenado por corrupção desportiva e vai descer de divisão»

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, garantiu esta sexta-feira, no final do empate (1-1) entre Belenenses SAD e Moreirense, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin, que os cónegos "vão descer administrativamente de divisão" no final da presente temporada.

"Todos sabemos que o Moreirense foi condenado por corrupção desportiva e vai, efetivamente, descer [de divisão] administrativamente. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já executou a sentença do Tribunal e, portanto, quero deixar aqui uma palavra aos profissionais do Moreirense que fizeram um excelente jogo. Vão ter uma época extremamente difícil, mas fica aqui também a minha solidariedade", disse Rui Pedro Soares, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro de hoje.





Em causa está um processo de corrupção desportiva em 2018 em que foram condenados outros cinco arguidos. O Moreirense foi condenado também pelo Tribunal da Feira na pena única de 450 dias de multa à taxa diária de 250 euros, perfazendo o montante global de 112.500 euros, por quatro crimes de corrupção. O Moreirense acabou por recorrer da decisão do Tribunal, mas viu o Tribunal da Relação do Porto indeferir esse mesmo recurso.Os factos imputados ao Moreirense remontam à temporada 2011/12, altura em que o clube, de acordo com as decisões judiciais, subornou seis jogadores do Santa Clara e da Naval na luta pela promoção à 1ª Liga.