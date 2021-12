Rui Pedro Soares na AG da Liga com "forte esperança que a verdade desportiva vai prevalecer"

Rui Pedro Soares foi dos primeiros presidentes a chegar esta manhã à sede da Liga onde decorre a Assembleia Geral extraordinária de hoje e não escondeu o otimismo."Chego com forte esperança que a verdade desportiva vai prevalecer. Cada um vai dar os seus argumentos e vamos votar no final. Mas entro com forte expectativa de que a verdade desportiva vai prevalecer", afirmou aos jornalistas o dirigente do Belenenses SAD.Recorde-se que o que vai a votação hoje é o aditamento ao artigo 46.º do regulamento de competições, que propõe um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, entre eles um guarda-redes, para que haja jogo. Em cima da mesa está também outra proposta que pretende que a lei tenha efeitos retroativos, o que implicaria a repetição do jogo entre Belenenses SAD e Benfica.O jogo de 27 de novembro entre Belenenses SAD e Benfica, que os azuis iniciaram com nove jogadores devido ao surto de Covid-19 e que acabou no início da segunda parte, com as águias a ganhar por 7-0, quando a equipa da casa ficou com seis jogadores, originou um processo de alteração nos regulamentos que será votado hoje.Após uma reunião da Direção da Liga, dois dias depois do episódio no Jamor, na qual foi definida a necessidade de implementar mudanças regulamentares imediatas para que a situação não volte a repetir-se, o Grupo de Trabalho Regulamentar - composto, esta época, por Sporting, FC Porto, Benfica, Sp. Braga, V. Guimarães, Vizela, Arouca, Penafiel, Ac. Viseu e Sp. Covilhã - formalizou, a 3 e 9 de dezembro, a proposta que será levada a sufrágio dos clubes e que pretende proporcionar o adiamento de um jogo sempre que uma das duas equipas não tenha um mínimo de 13 jogadores disponíveis, incluindo, obrigatoriamente, um guarda-redes, ao contrário do que está atualmente em vigor: sete jogadores.A proposta visa um aditamento ao artigo 46º do Regulamento de Competições que, caso venha a ser aprovado, ficará definitivamente no regulamento que abrange as três provas profissionais do futebol português: Liga Bwin, Liga Sabseg e Allianz Cup.