Rui Pedro Soares: «Quando um árbitro diz que para a próxima vai ser pior alguém tem de me explicar»

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, revelou no final da partida frente ao Moreirense que vai pedir o áudio das declarações entre árbitro e assistentes nos instantes finais da partida desta sexta-feira, que terminou empatada (1-1).





"Não vou falar sobre a arbitragem, mas vamos pedir o áudio do fim do jogo das palavras que o árbitro disse aos assistentes. Ele disse que eu não o conheço e que para a próxima vai ser pior. Portanto, deixo aqui a pergunta: vai ser pior do que o quê? Os dirigentes quando se pronunciam e têm palavras incorretas sobre qualquer agente do jogo são penalizados, punidos e suspensos. Um árbitro que diz que para a próxima vai ser pior, alguém vai ter de me explicar", começou por dizer o presidente do Belenenses SAD, em declarações no final da partida."Há comunicações entre árbitros, há comunicações na cidade do futebol e quero saber se esse áudio existe ou não. Eu queria falar com o árbitro, mas como não estava nenhum dirigente do Belenenses a acompanhar-me nem nenhum agente da autoridade, não quis falar naquele momento. Ele tem de dizer o que fez de mau para dizer que para a próxima ainda vai fazer pior. A equipa de arbitragem teve três elementos que estiveram bem: os árbitros assistentes e o VAR estiveram extremamente bem. O nosso jogador é bem expulso e o penálti contra nós é bem marcado", terminou.