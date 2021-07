Rui Pedro Soares: «Rejeitámos 2,2 milhões de euros pelo Cassierra»

A menos de uma semana do início da competição - visita ao Mafra no sábado a contar para a Taça da Liga -, Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, falou sobre a pré-temporada, sobre o mercado e deixou bem claro que o que não tem faltado são propostas.





"Temos muitas pelo Cassierra, só hoje [domingo] fui contactado por quatro clubes.. Concretas, recebemos da Turquia, da Grécia, da Rússia e de uma equipa britânica, mas até agora, no caso do Cassierra e do Tomás Ribeiro, rejeitámos todas", começou por dizer, frisando que o próprio jogador já está "habituado a tanto interesse"."Ele foi comprado por 6 milhões de euros quando ainda tinha 18 anos. Falei com ele há minutos e sei que, se ficar, não fica contrariado. Estamos convencidos de que, ficando, marcando 15 golos está ao alcance dele. É dos melhores pontas-de-lança do nosso campeonato que é o sexto melhor da Europa, logo, para o levarem, terão de fazer uma proposta alta. A mais alta que rejeitámos foi de 2,2 milhões de euros, porque ainda está longe do que é o valor do Cassierra. É um jogador que suscita interesse e prevemos que a luta vai ser feroz. Para vermos o nível, temos cinco propostas da Turquia por ele."Mas o colombiano e Tomás Ribeiro não são os únicos azuis a despertarem interesse. "Tivemos propostas pelo Afonso Taira, mas é um jogador importante para o Petit e os valores não atingiram o mínimo que pretendemos para o libertar. Também houve sondagens pelo Sithole e pelo Afonso Sousa, que são jogadores que começaram a ser titulares na temporada passada e, como têm vários anos de contrato, não temos intenção de os vender agora", referiu, dizendo que, de Portugal, só recebeu duas propostas: "Uma pelo Tomás Ribeiro e outra pelo Afonso. Não vou dizer quais os clubes, mas ambas foram rejeitadas."Contudo, o Belenenses SAD não é só feito de vendas, com Rui Pedro Soares a garantir que "ainda vão chegar três ou quatro reforços". "Estamos à procura de um médio-centro e de um avançado com características diferentes dos três que já temos, sendo que aqui já temos os alvos definidos e estamos a negociar desde junho. Para além disso queremos de um defesa-central, sendo que estamos a falar com vários jogadores. Também vamos buscar mais um guarda-redes, porque só temos cinco para as duas equipas. O perfil... ainda estamos a avaliar", atirou"O Tiago Dantas foi-nos proposto pelo empresário. Estávamos interessados, mas, no momento em que estávamos a falar, o representante referiu que não queria concretizar o negócio logo porque estava pendente de outra proposta. Isso para nós não dá porque quem contratamos tem de estar motivado a 100 por cento para jogar connosco, temos de ser a primeira opção, que foi o que aconteceu com os cinco reforços que já garantimos. Foi por isso que ele não veio. Foi para o Tondela e o Tondela ficou com um excelente jogador."Por fim, em relação à pré-temporada e às três semanas de trabalho feitas até agora, o presidente da SAD dos azuis, destaca "o espírito do grupo" e frisa que a Taça da Liga não é um objetivo. "Esta eliminatória e, se passarmos, a próxima, serão vistas como preparação para o campeonato, que é o nosso principal foco. Vamos ter um arranque bastante exigiente, logo com visitas ao Dragão, a Alvalade, a Guimarães e Paços de Ferreira, por isso queremos estar preocupados", concluiu.