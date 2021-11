Rui Pedro Soares: «Repetir o Belenenses SAD-Benfica é a única forma de começar a limpar esta página negra»

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, explicou esta noite o porquê de o clube ter pedido a repetição do jogo com o Benfica "Espero que aconteça [a repetição]. É única forma de começar a limpar esta pagina negra. Também é preciso garantir condições para que isto não volte a acontecer", referiu o líder dos azuis, em declarações à CMTV."Tinha jogadores com uma variante que fez o petróleo cair 10 por cento, as bolsas caírem a pique… Um terço dos casos da nova variante na Europa são nossos. Devia ter comunicado publicamente que estávamos obrigados a ir a jogo naquelas condições. O que disse na reunião preparatória, devia ter dito cá fora", acrescentou Rui Pedro Soares.