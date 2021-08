Rui Pedro Soares sai em defesa do Santa Clara e pede adiamento do jogo com o Moreirense

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, mostrou-se esta quinta-feira compreensivo para com a situação do Santa Clara, que tem um surto de covid-19 no plantel e pede adiamento do jogo de domingo, com o Moreirense. A equipa açoriana está muito desfalcada e defronta hoje o Olimpija Ljubljana, na Eslovénia, a segunda mão da 3.ª ronda de qualificação da Conference League.





"A pontuação de Portugal no ranking da UEFA foi, durante os últimos anos, inúmeras vezes repetida como sendo uma prioridade. Portugal está a disputar com a Holanda o facto de poder continuar a ter seis equipas nas provas europeias, com duas apuradas diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões e uma para a Liga Europa. Criar condições para que as equipas possam competir na UEFA é a prioridade de todo o futebol português", começou por dizer Rui Pedro Soares.E acrescentou: "Ao Santa Clara tem de ser dada a possibilidade, face a este evidente contratempo, de ter as condições para disputar condignamente e com competitividade estas eliminatórias. O Santa Clara está a representar o futebol português e a região autónoma dos Açores, que está pela primeira vez nestas provas europeias. É altura de, rapidamente, criar condições para adiar o jogo do fim-de-semana, porque a equipa não tem condições. Vão estar a sobrecarregar os únicos 14 jogadores, que, se tiverem de jogar, vão estar diminuídos numa outra eliminatória. O Santa Clara é um dos nossos seis representantes e é importante que, assim como Paços de Ferreira e Benfica, passem estas eliminatórias europeias. Apelo a que todo o futebol português crie condições para que o Santa Clara possa adiar o jogo do fim-de-semana."