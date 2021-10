A Belenenses SAD vai recorrer da decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que, segundo uma decisão conhecida este sábado, valida a venda de 10 por cento do capital social que o clube detinha na SAD azul, presidida por Rui Pedro Soares. A sociedade anónima faz, contudo, uma leitura distinta do acórdão.





"A decisão de um tribunal de primeira instância contraria um consenso de décadas no futebol português e contraria decisões anteriores de outros tribunais", refere a SAD em comunicado, no qual garante que irá ser "interposto o competente recurso""A sentença que decidiu que a Belenenses SAD pode continuar a utilizar a denominação social que tem desde a sua constituição não afetada pela decisão divulgada hoje em outro dos vários processos pendentes", refere ainda o comunicado da sociedade desportiva do Belenenses.