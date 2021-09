Safira não hesitou em mudar-se para o Belenenses SAD

Safira chegou no último dia de mercado e já agarrou o lugar. Foi titular frente a V. Guimarães e Gil Vicente, deixou boas indicações em ambas as partidas e não poderia estar mais satisfeito com o arranque desta aventura ao serviço do Belenenses SAD.

“Tem sido uma experiência muito boa. É uma felicidade enorme vestir esta camisola. Fui bastante bem recebido, a adaptação está a ser rápida e as primeiras impressões do clube são muito boas”, começou por dizer o avançado, de 26 anos, admitindo que não estava à espera desta oportunidade. “Há jogadores que esperam uma carreira inteira por isto e nunca conseguem. Admito que até fiquei surpreendido quando o meu agente me disse que o Belenenses SAD estava interessado em mim. Nem pensei duas vezes, quis vir logo”, sublinhou.

Por fim, o ponta-de-lança, que não tem preferência no sistema tático, promete trabalhar ao máximo para ajudar a equipa e até já colocou uma meta. “As últimas épocas têm sido as minhas melhores. Estou confiante e, por isso, quero superar os oito golos que marquei na temporada passada”, concluiu.