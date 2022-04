Safira: «Vamos sair desta situação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vitória de ontem encheu de moral as hostes azuis, que não desistem de sonhar. Autor do golo que abriu o ativo, Safira deu o mote. "Foi uma das várias finais que vamos ter. A equipa portou-se bem e entendeu o que o treinador pediu. Não faltou raça nem entrega e fomos coroados com a vitória. Vamos acreditar até ao fim e sair desta situação", declarou o avançado, cuja mensagem foi corroborada pelo companheiro de equipa Sandro:"Precisávamos muito desta vitória. Vai ser a chave e eu acredito na permanência. Temos feito grandes jogos sem vencer, mas agora foi diferente e vamos continuar assim."Do lado alvinegro, o lateral Fahd Moufi fez ‘mea culpa’."Trabalhámos bem, mas quero pedir desculpa por não termos conseguido conquistar pontos aos nossos adeptos que vieram até aqui."