Sandro pode voltar na Taça de Portugal

A visita do Belenenses SAD ao Berço, no próximo sábado, para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, pode marcar o regresso de Sandro aos jogos oficiais.





O técnico Petit afirmou recentemente que o polivalente jogador – que tanto pode atuar como médio ou defesa-central – ainda não estava com a melhor condição física, mas a verdade é que Sandro esteve em campo os 90 minutos no jogo-treino com o Sintrense na última sexta-feira.Um pormenor que pode indiciar que será utilizado na Taça de Portugal, mesmo que não atue os 90 minutos.