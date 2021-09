Sandro recupera o ritmo

Depois de se ter lesionado logo no segundo jogo da pré-época, um particular frente ao Sporting no Estádio Algarve, Sandro somou os primeiros minutos oficiais da época, mas ao serviço da equipa sub-23 do Belenenses SAD. O internacional brasileiro atuou no centro da defesa e cumpriu os 90 minutos na derrota (0-1) com o Benfica, para a Liga Revelação.

Ainda com pouco ritmo competitivo, mostrou-se seguro e destacou-se pelo bom posicionamento e precisão nos desarmes. Foi o ‘xerife’ da defesa dos azuis, tendo realizado uma exibição sólida.

Além de Sandro, destaque para a presença do lateral-esquerdo Nilton Varela, habitualmente utilizado na equipa principal, que só atuou na primeira parte. João Monteiro, Jójó e Luís Mota jogaram os 90 minutos.