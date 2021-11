Seis ausências certas no Belenenses SAD para o jogo com o Benfica

São seis os jogadores que não entram nas opções de Filipe Cândido para o jogo de domingo, frente ao Benfica. Este número poderá ainda aumentar, caso os dois elementos que se encontram em dúvida não apresentem melhoras significativas. Referimo-nos ao guardião Luiz Felipe, que continua com dores na zona lombar e não treinou ontem, fazendo apenas tratamento e só será reintegrado após observação do departamento clínico, e a Sandro, que mantém as queixas musculares que o impediram de participar em qualquer sessão após o jogo da Taça, com o Caldas.

Certas são as ausências de Rafel Camacho, Francisco Teixeira, Jordan Van der Gaag, Safira e Cafu – todos eles com problemas físicos – e de Yaya Sithole, que só amanhã regressa da África do Sul.