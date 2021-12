Sithole já está em Portugal

Sphepehlo Sithole já se encontra em Lisboa, depois de ter estado 'retido' nas últimas semanas na África do Sul, para onde se deslocou para representar a seleção em meados de novembro. O médio, de 22 anos, teve de fazer quatro testes Covid-19 em pouco mais de 24 horas, o último dos quais já no aeroporto de Lisboa.Os azuis encontram-se neste momento a conversar com a Direção-Geral da Saúde para perceber se Yaya, como é conhecido, terá de cumprir isolamento antes de integrar os treinos do Belenenses SAD. Assim, a presença do sul-africano no jogo frente ao Sp. Braga, marcado para este domingo, está praticamente descartada.