Sithole resolve jogo com os sub-23

O Belenenses SAD tinha jogo marcado com o Mafra mas este acabou por ser cancelado e trocado por um teste com os sub-23, no Jamor. A vitória acabou por sorrir à equipa principal, que triunfou por 1-0 com um golo apontado por Sithole já durante a segunda parte.

Petit apostou no onze que fez a segunda metade do jogo com o Benfica e deu oportunidades a alguns jogadores mais jovens que procuram conquistar espaço no plantel. Algo que também é explicado pelo facto de os azuis defrontarem hoje o Sporting: nesse sentido, a equipa que iniciou o encontro com o Benfica – ontem só fez 20 minutos – deverá também ser a titular diante dos leões.

Nota de destaque para o facto de o guarda-redes Luiz Felipe, que se estreou precisamente contra o Benfica, ter jogado pelos sub-23 na primeira parte. O golo já foi sofrido por Francisco Guimarães, na segunda.