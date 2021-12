Sobe para 12 o número de jogadores do Belenenses SAD infetados com Covid-19

Há mais um caso positivo de Covid-19 no plantel principal do Belenenses SAD. Os azuis fizeram uma atualização do boletim clínico e deram conta de que, neste momento, há 79 pessoas diretamente ligadas ao Belenenses SAD em isolamento, 19 das quais estão infetadas com a nova variante Ómicron."Na presente data (2/12/2021) encontram-se em isolamento 79 pessoas diretamente ligadas à Belenenses SAD - sem contar com as famílias dos nossos profissionais. Neste grupo, 19 estão infetadas com Covid-19, variante Ómicron. Entre as pessoas infetadas com Covid-19, 12 são futebolistas, duas pertencem ao departamento médico, três pertencem à equipa técnica, uma integra a equipa técnica dos sub-23 e duas fazem parte do staff. As pessoas infetadas apresentaram-se na sua maioria com sintomas de congestão nasal e tosse, algumas com alguma febre e mialgias. Todos estão a apresentar uma evolução favorável e estão a ser diariamente acompanhadas pelo departamento médico da Belenenses SAD e também pela Direção-Geral de Saúde. A presença de uma nova variante, a Ómicron, implica um seguimento ainda mais próximo do que seria normal, quer pela DGS, quer pelo Clube. Os infetados cumprem, assim, o sexto dia de isolamento absoluto - isolamento também cumprido pelas respetivas famílias. Alguns dos doentes estão a receber medicação para combater alguns sintomas. Amanhã, sexta-feira, será feita a atualização deste boletim clínico."