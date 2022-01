«Sois cegos, mudos, o car...»: as palavras que valeram a Abel Camará um jogo de suspensão

Abel Camará foipelo árbitro Manuel Mota no duelo, realizado no último domingo, frente ao FC Porto, a contar para a 18.ª jornada da Liga Bwin.O avançado guineense dos azuis, que foi lançado de início pelo treinador Franclim Carvalho, viu o cartão vermelho já nos instantes finais da partida, numa altura em que já tinha sido substituído por Safira, por palavras insultuosas dirigidas à equipa de arbitragem.O conteúdo das declarações de Abel Camará foi esta quarta-feira divulgado no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que castigou o jogador de 32 anos com um jogo de suspensão. "Sois uns cegos, sois uns mudos, sois o caralho", disse o camisola 29 do Belenenses SAD, segundo consta no relatório do árbitro Manuel Mota.