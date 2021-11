Surto de covid-19 no Belenenses SAD colocou mais de 100 pessoas em isolamento

A TVI avançou esta terça-feira que o surto de covid-19 no Belenenses SAD obrigou as autoridades de saúde a colocar mais de 100 pessoas em isolamento.Familiares dos jogadores, staff e todos os contactos de risco encontram-se isolados. Vão ser testados nos dias 2 e 7 de dezembro e os que revelarem resultados negativos poderão voltar depois à sua vida normal.Recorde-se que as infeções detetadas no Belenenses SAD foram causadas pela nova variante, a ómicron.