Tomás Ribeiro será titular diante do Boavista

Tomás Ribeiro está confirmado para a estreia de Filipe Cândido no comando do Belenenses SAD, frente ao Boavista. O central de 22 anos, recorde-se, teve de ser substituído durante o último encontro da Taça de Portugal, frente ao Berço, devido a um choque de cabeças com um adversário.





Já com os sete pontos retirados da cabeça, Tomás Ribeiro será titular no eixo defensivo dos azuis, mas terá de jogar com uma proteção.