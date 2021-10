Tomás Ribeiro suturado com sete pontos na cabeça

Uma bola dividida no ar entre o lateral Jota e o central Tomás Ribeiro ao minuto 35 da eliminatória da Taça de Portugal que o Belenenses SAD disputou em Guimarães, frente ao Berço, resultou num choque de cabeças que deixou os dois jogadores estendidos no relvado.

Tomás Ribeiro acabou por ser suturado com sete pontos na cabeça no balneário dos azuis, mas ainda teve a oportunidade de assistir ao desenrolar do resto do encontro no banco de suplentes e o técnico Petit confidenciou no final que a lesão não impedirá o defesa de fazer parte das opções para a deslocação ao Estádio do Bessa, na próxima jornada da Liga Bwin.

Já Jota abriu o sobrolho, parte da cabeça mais suscetível a derrame de sangue, bem como a razão pela qual teve de abandonar o recinto de jogo e deslocar-se a uma unidade hospitalar também para ser suturado.

Em função desta contrariedade a partida esteve interrompida durante quatro minutos para se prestar assistência aos jogadores, que tiveram de ser ser substituídos, sendo que estas alterações, ao abrigo dos regulamentos, dada a medida de proteção à integridade física dos futebolistas, não tiveram reflexos no desenrolar da eliminatória.

Contas feitas, tanto o técnico Ricardo Martins como o Petit puderam e realizaram cada um seis substituições ao longo do encontro.

Camacho parou

O avançado Rafael Camacho foi titular frente ao Berço, mas acusou um problema muscular numa perna que forçou a sua substituição à passagem da meia-hora de jogo. Contrariedade que poderá ter reflexos na estratégia para o jogo com o Belenenses, dado que Petit reconheceu a dúvida em torno da disponibilidade física do jogador.