Trabalho de casa foi ver o Benfica

Alegria no trabalho. Foi esse o estado de espírito do plantel do Belenenses SAD ontem, no regresso aos treinos, depois da vitória que valeu a saída do último lugar da Liga Bwin. No final da sessão, os jogadores levaram trabalho para casa: ver o Benfica-Liverpool, da Liga dos Campeões, e tirar notas sobre o adversário de sábado.

Entretanto, o Belenenses SAD foi multado em 1.632 euros por entrar cinco minutos atrasado, no início do jogo e também no começo da segunda parte, sem apresentar justificação para o atraso.