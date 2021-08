Tudo sobre o Belenenses SAD 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Belenenses SAD avança para a quarta temporada após a separação com o clube. Após o 10º lugar na última época, o clube do Jamor parece ter encontrado estabilidade em Petit que, após um ano com um percurso sólido, procurará melhorar o resultado obtido no ano anterior. Em termos de plantel, os azuis viram sair várias caras importantes da equipa, entre as quais Rúben Lima (Famalicão), Tiago Esgaio (Sp. Braga) e Kritciuk (Gil Vicente), no entanto apenas se verificaram [cinco] contratações - Pedro Nuno (ex-Moreirense), Sandro Raniere (ex-Goiás), Rafa Santos (ex-Oriental), Luiz Felipe (ex-Aimoré), Andrija Lukovic (ex-Famalicão) e Trova Boni (ex-KV Mechelen).