Van der Gaag promovido

Luca van der Gaag vai ser promovido ao plantel principal do Belenenses SAD. Com a devolução de Christian Marques ao Wolverhampton, sem cumprir qualquer minuto pela equipa principal, será o jovem, de 20 anos, a ocupar a vaga de 4º central no grupo às ordens de Franclim. Recorde-se que o defesa holandês regressou recentemente à competição, tendo realizado já 180 minutos pelos sub-23, após ter sofrido uma grave lesão que o obrigou a uma paragem de quase dez meses.