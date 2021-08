Yohan Tavares oficializado no Belenenses SAD

Yohan Tavares assinou por uma temporada com o Belenenses SAD, anunciou esta segunda-feira o emblema lisboeta, tal como Record tinha adiantado.



O defesa-central português, também com nacionalidade francesa, reforça os 'azuis' na sequência de 59 encontros realizados nas duas últimas épocas no Tondela, no qual apontou três golos, tendo regressado a Portugal após experiências no Troyes (França) e APOEL (Chipre).

Com formação nos gauleses do Le Mans, Yohan Tavares, de 33 anos, iniciou a carreira em solo luso pelo Beira-Mar, tendo também passado por Estoril Praia e Vitória de Setúbal, além dos belgas do Standard Liège e dos tailandeses do Bangkok United.

Este é o nono reforço do conjunto de Petit, depois do guarda-redes Luiz Felipe, dos defesas Carraça, Sandro e Trova Boni, dos médios Lukovic e Rafa Santos e dos avançados Rafael Camacho e Pedro Nuno, perante as saídas de sete titulares: Kritciuk, Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Henrique, Rúben Lima, Silvestre Varela e Miguel Cardoso.

O Belenenses SAD conquistou o primeiro ponto na Liga Bwin à quarta jornada, na receção ao Moreirense (1-1), mas permanece em 18.º e último, visitando na próxima ronda, a seguir à pausa para as seleções, o V. Guimarães, 10.º colocado, com cinco pontos.