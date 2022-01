O Benfica oficializou a contratação de Gustavo Varela, como Record adiantou ."É um sonho porque quando estava na Grécia queria voltar a jogar em Portugal. Estou no clube do meu coração, o Benfica, e agora é continuar a trabalhar", referiu avançado de 16 anos à BTV.Gustavo Varela chega ao Benfica proveniente do PAOK, onde na presente e sexta temporada pelos gregos registou 12 jogos e cinco golos pela equipa Sub-19. O restante percurso futebolístico foi feito no Clube Miúdos Talentosos e no Sporting.Sobre as suas caraterísticas, Gustavo Varela adiantou: "Sei segurar bem a bola, distribuir bem o jogo e gosto de marcar golos."Em 2021/22, estreou-se na UEFA Youth League, e a marcar (frente ao MSK Zilina, da Eslováquia). Ainda na corrente época, tornou-se internacional Sub-17 por Portugal,tendo duas internacionalizações.