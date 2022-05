Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira marcam presença na Euronext Lisbon na 2ª feira

Os resultados do empréstimo obrigacionista serão divulgados na segunda-feira na Euronext Lisbon. Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira irão marcar presença no evento."A Benfica SAD e a Euronext Lisbon vão dar a conhecer, em conjunto, os resultados da Emissão de Obrigações 'Benfica SAD 2022-2025' às 16h30 de segunda-feira, 30 de maio, na sessão especial agendada na sede da bolsa de valores. O Presidente Rui Costa e o administrador Domingos Soares de Oliveira estarão presentes. O evento vai começar com o habitual toque do sino, às 16h30, seguindo-se as intervenções de Isabel Ucha, CEO da Euronext Lisbon, Pedro Wilton, senior account manager da Euronext Lisbon, que fará a descrição da operação, e de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica", pode ler-se numa nota no site do Benfica.Na segunda-feira, a sociedade encarnada revelou que aumentou o empréstimo obrigacionista para 60 milhões de euros, quando inicialmente figurava nos 40M€.