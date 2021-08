O Benfica estreia-se este sábado na Liga Bwin 2021/22, em Moreira de Cónegos, diante do Moreirense. Eis o primeiro onze escolhido por Jorge Jesus para o campeonato.





O treinador do Benfica fez seis mudanças relativamente ao onze lançado para o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Spartak Moscovo, com as saídas de Grimaldo, Weigl, João Mário, Pizzi, Rafa e Seferovic para as entradas de Gil Dias, Meité, Taarabt, Everton, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.Odysseas, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Meité, Taarabt, Everton, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.Suplentes: Svilar, Gilberto, Morato, Grimaldo, Weigl, Gedson, Pizzi, Rafa e Yaremchuk.Pasinato, Artur Jorge, Rosic, Abdoulaye, Abdu Conté, Fábio Pacheco, Filipe Soares, Walterson, Pires, Yan Matheus e Rafael Martins.Suplentes: Kewin Silva, Ibrahima, André Luís, Sori Mané, Steven Vitória, Frimpong, Galego, Ismael e Franco.