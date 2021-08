Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Gil Vicente marcado para as 18 horas em Barcelos. Jorge Jesus chamou 23 jogadores para o encontro da 3.ª jornada da Liga Bwin.





Odysseas e Helton;André Almeida, Grimaldo, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto e Morato;Pizzi, Rafa, Julian Weigl, Taarabt, Gedson, João Mário, Meïte, Everton, Gil Dias e Florentino;Vinícius, Yaremchuk, Darwin, Rodrigo Pinho e Gonçalo Ramos.