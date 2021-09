A lista de convocados do Benfica para o jogo com o V. Guimarães

O Benfica divulgou a lista de convocados para o jogo com o V. Guimarães desta tarde (18 horas) no Estádio D. Afonso Henriques.





No boletim clínico, surgem Paulo Bernardo (contusão do pé esquerdo), Svilar (tendinopatia do rotuliano esquerdo), Nemanja (lesão muscular do adutor direito), Seferovic (lesão muscular do solear esquerdo) e Diogo Gonçalves (lesão muscular do psoas direito)Odysseas e Helton;: Morato, Gil Dias, Lucas Veríssimo, André Almeida, Vertonghen, Valentino, Otamendi e Grimaldo;: Gedson, Pizzi, João Mário, Everton, Julian Weigl, Meïte e Rafa;: Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, Yaremchuk e Darwin.